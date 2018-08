Bouw van dijk zit mooi op schema 14 augustus 2018

De werkzaamheden aan de dijk in Sint-Joris-Weert vorderen goed. Tegen eind augustus, begin september zal hij zoals voorzien af zijn. Vanaf dan kan de dijk de woningen in de Kauwereelstraat, Neerijsebaan en Roodsestraat vrijwaren van Dijlewater.





Deze dijk met een hoogte van anderhalve meter kwam er in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om de woningen te beschermen, maar tegelijkertijd blijft er zoveel mogelijk overstromingsgebied beschikbaar.





Reeds sinds 2013 kaart schepen van Landbouw Tom Teck (N-VA) bij de Vlaamse Milieumaatschapij aan dat tientallen inwoners uit Oud-Heverlee een groot risico lopen op wateroverlast. De woningen langs de Kauwereelstraat en de Neerijsebaan bevinden zich immers in overstromingsgevoelig gebied. Bovendien steeg het risico op overstromingen omdat de VMM de oevers van de Dijle al jaren bewust laat afkalven. Aangezien de dijk op de rand van het natuurgebied komt, had het Agentschap van Natuur en Bos ook inspraak in het ontwerp. "Aan de dijk moet nog voor een deel gewerkt worden in de richting van de Neerijsebaan. Eind volgende week of begin september moet het achter de rug zijn. We zitten op schema. De VMM draagt de kosten voor deze bouw. De gemeente onderhoudt de toegangsweg naar de pompinstallatie en de bermen vanuit de Kauwereelstraat", wist schepen van Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V). (SVDL)