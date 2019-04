Bloemschikavond Pasen in Brabants Radiomuseum Stefan Van de Weyer

09 april 2019

15u30 0 Oud-Heverlee Omdat er nog steeds veel interesse bestaat voor het bloemschikken, zet de vereniging van biologische hobbytuinders uit Haasrode en Blanden, De Radijs een traditie verder met een bloemschikavond op donderdag 11 april.

Deze keer gaan de organisatoren van De Radijs voor een bloementaart. Deze workshop zal plaatsvinden in het Brabants Radiomuseum in de Herpendaalstraat 13a in Haasrode en begint er om 19.30 uur. De plaatsen zijn beperkt. De deelnemers moeten een snoeischaar en/of een scherp mes, een stofdoek of een handdoek meenemen. Het meeste materiaal zal al aanwezig zijn, maar indien er deelnemers speciale versieringen willen maken dan mogen ze hun materiaal zelf meebrengen.