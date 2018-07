Bijvriendelijke gemeente 19 juli 2018

Oud-Heverlee wordt een bijvriendelijke gemeente. Er werden recentelijk al 1.500 vierkante meter gemeentelijke percelen omgevormd tot bloemenweide. Daar eindigt het niet, want in de toekomst zullen nog meer bloemenweides worden aangelegd. In afwachting daarvan werden er ook pakketjes met gratis zaad verspreid zodat ook bewoners bloemen kunnen planten in de bermen. "Vrijwilligers hebben eveneens een houtkant aangeplant rond het containerpark en liefst 80 kilometer bermen worden planmatig gemaaid om tot een grotere biodiversiteit te komen. Met al deze maatregelen hopen we dat Oud-Heverlee het label bijvriendelijke gemeente kan behalen", aldus het gemeentebestuur. (BMK)