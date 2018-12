Bibliotheek Roosenberg op 5 december uitzonderlijk gesloten Stefan Van de Weyer

12u21 0 Oud-Heverlee Op woensdag 5 december is de bibliotheek van de Roosenberg, gelegen in de Maurits Noëstraat 15 in Oud-Heverlee aan het Zoete Water, uitzonderlijk gesloten. Dit als gevolg van ziekte bij het personeel, waardoor er te weinig personeel de bib kan bemannen.

Bezoekers kunnen op 5 december echter terecht in de bibliotheek van Haasrode als alternatief, deze is gelegen in de Armand Verheydenstraat 10. Ze kunnen er terecht voor dringende uitleningen en dit tussen 14 en 20 uur. “Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak", klonk het bij de gemeentelijke diensten van Oud-Heverlee.