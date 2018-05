Betrapte dief smijt met stoel 08 mei 2018

Op de Leuvense strafrechtbank werd zes maanden cel en 800 euro boete gevraagd voor een 63-jarige man uit Antwerpen. Hij werd tijdens een inbraak betrapt op 8 juli 2017 in de Francis Crabbéstraat in Oud-Heverlee. De bewoner en zijn buur betrapten, terwijl hij zich weerspannig opstelde en met een stoel smeet. De bewoner van het pand sliep beneden in de zetel terwijl de zestiger, die toen in de buurt woonde, via de tuin en de keukendeur binnendrong. Hij raakte op de eerste verdieping, waar hij opeens oog in oog stond met de gewekte bewoner. De buurman kwam hem snel bijstand verlenen, maar de betrapte stelde zich weerbaar op tot de politie aankwam, waardoor beiden gewond raakten. Voor beide slachtoffers werd in totaal bijna 10.000 euro schadevergoeding gevraagd. De beklaagde begon sinds de jaren zeventig al te stelen. Het openbaar ministerie wees erop dat hij dit plande, gezien zijn wagen met sleutel op het contact in de buurt stond geparkeerd om snel te vluchten. De zestiger verklaarde te stelen om zijn rekeningen te kunnen betalen. Zijn raadsman vroeg om enige mildheid. Vonnis op 4 juni. (SVDL)