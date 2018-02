Bestuurder knalt tegen middenberm 05 februari 2018

Op de E40 Luik-Brussel ter hoogte van Haasrode is zondagochtend rond 7.25 uur een wagen tegen de middenberm gereden. De chauffeur reed op de middenrijstrook, slipte als gevolg van het gladde wegdek en knalde met zijn Fiat tegen de middenberm. Hij kwam finaal met zijn auto op de pechstrook tot stilstand. Zowel hijzelf als zijn passagier bleven ongedeerd. Er bleek geen alcohol in het spel te zijn. De Leuvense brandweer verwijderde brokstukken van de linkerrijstrook, waardoor er verkeershinder was tot 7.45 uur. (SVDL)