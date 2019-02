Berry Quincy eerste naam op affiche Blanne Feest Stefan Van de Weyer

25 februari 2019

11u48 0 Oud-Heverlee De eerste naam voor de eerste editie van Blanne Feest op zaterdag 18 mei 2019 is bekend! In de schaduw van de kerktoren van Blanden zullen de klanken van Leuvense jonge popgroep Berry Quincy te horen zijn.

“Het aftellen is begonnen. Het is dus hoog tijd om het nieuws te brengen dat niemand minder dan Berry Quincy vanuit het naburige Leuven zal afzakken naar Blanden om een ongetwijfeld fantastische set te spelen. Komt dat zien!”, aldus het organiserende Viva Blanne die de komende periode de rest van hun affiche bekend zal maken. De inkom voor dit volkse festival is trouwens geheel gratis.