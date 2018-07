Bermbrand langs E40 26 juli 2018

02u25 0

De Leuvense brandweer is gisternamiddag uitgerukt voor een bermbrand in Haasrode, langs de E40 in de richting van Luik. De brandweer had het niet onder de markt met de bluswerken, maar kreeg uiteindelijk het vuur toch onder controle. (ADPW)