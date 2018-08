Bal Populaire keert terug naar roots 28 augustus 2018

Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september wordt in het centrum van Oud-Heverlee de Bal Populaire georganiseerd. Het Bal keert





zo terug naar zijn oorsprong. Aan de pastorij zal er vrijdagavond plaats zijn voor een gin en tonicbar. Daags nadien is het vanaf 14 uur tijd voor de Trettio Femtio Kids Run. De Classis OH-estafetteloop begint er om 17.30 uur en om 20 uur zijn er beats by DJ Bokke voorzien. Doorlopend kunnen bezoekers genieten van onder andere een cavabar, eetstanden, een rodeostier, een springkasteel en uiteraard ook een Vlaamse kermis. De organisatie van deze Bal Populaire wordt waargenomen voor VZW 3050. Meer informatie valt te vinden op www.facebook.com/balpopulaire2018/ (SVDL)