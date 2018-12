Autoschuimers actief in Blanden Stefan Van de Weyer

28 december 2018

13u38 0 Oud-Heverlee De politie van de zone Voer en Dijle noteerde vrijdagmiddag al twee inbraken in wagens in Blanden. Meer dan waarschijnlijk kwamen de daders, ondanks de vrieskou, de nacht voordien al in actie.

In de Wijnbergstraat werd rond tien uur een opengebroken BMW 420 aangetroffen. Of er effectief iets uit de wagen was verdwenen, was nog onduidelijk. Op een steenworp van de Wijnbergstraat, namelijk in de Haasroodsestraat werd eveneens een wagen doorzocht. Het ging om een Audi A6, uiteindelijk bleek dat er niets uit deze auto werd gestolen. Deze vaststelling werd rond 13 uur aan de politie gemeld.