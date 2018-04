Auto brandt uit op Expresweg 20 april 2018

De Expresweg in Blanden is gisternamiddag een tijdlang afgesloten geweest nadat er een auto vuur had gevat. Dat gebeurde tussen de E40 en het centrum van Blanden. De inzittenden van de wagen merkten algauw dat er een probleem was. Zij zetten het voertuig aan de kant en belden de brandweer. Tegen de tijd dat zij ter plaatse waren gekomen, had de politie de Expresweg reeds afgesloten. De auto brandde volledig uit. De avondspits liep redelijk wat vertraging op door dit voorval. (ADPW)