Asfalteringswerken vanaf begin maart Stefan Van de Weyer

22 februari 2019

11u45 0 Oud-Heverlee Enkele verhoogde kruispunten is Haasrode zullen vanaf maandag 4 maart opgebroken worden vervangen door asfaltverharding. Het gaat om de knooppunten van de Parkstraat met de Dassenstraat en de Geldenaaksestraat en die van de Bierbeekstraat met de Haasroodsestraat en Wijnbergstraat.

Deze kruispunten bestaan momenteel uit betonstraatstenen, asfalt en betonnen oprijelementen. De opbraak zal per kruispunt om en bij de drie dagen in beslag nemen. De werken worden overlappend na elkaar uitgevoerd. Er wordt gestart met het kruispunt van de Bierbeekstraat met de Haasroodsestraat en Wijnbergstraat.

Beide kruispunten worden volledig afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Voor het doorgaand verkeer zijn er omleidingen voorzien. Als je aan het kruispunt met de Bierbeekstraat moet zijn rij je via de Expresweg, naar de Geldenaaksebaan en de Blandenstraat en omgekeerd. Voor het kruispunt aan de Parkstraat rijd je om via de Parkstraat, de Expresweg, de Tiensesteenweg en de Korbeeklosestraat en omgekeerd.

De bewoners op de werfzone wordt gevraagd om tijdens de werken hun auto buiten de werfzone te plaatsen. Hun woningen zullen die dagen onbereikbaar zijn met de auto.

De bussen van De Lijn, de lijnnummers 5 en 6, zullen deels afgeschaft of omgeleid worden. In Blanden zullen de Bierbeekstraat, Korenbloemstraat, Lijstersstraat en Brainestraat niet bediend worden. In Vaalbeek is dat het geval voor de halte “gemeentehuis”. Ook de haltes in de industriezone en de dorpskern van Haasrode zullen niet aangedaan worden tijdens de werken.