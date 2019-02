Apotheker Guy Gilias haalt mooie herinneringen op in zijn boek over Haasrode Stefan Van de Weyer

26 februari 2019

16u54 0 Oud-Heverlee In een afgeladen volle raadszaal van het gemeentehuis in Vaalbeek stelde voormalig apotheker Guy Gilias (74) zijn boek ‘Haasrode 1928-2018 De Pootefretters ontgroeien een gehucht’ voor. Iedere aanwezige hing aan de lippen van de auteur toen hij uitleg gaf over de creatie en de inhoud van zijn boek.

Een afvaardiging van het gemeentebestuur tekende net zoals vele inwoners present op de voorstelling van Gilias’ werk. Hij doet de geschiedenis van Haasrode op basis van verhalen van oudere bewoners van Haasrode helemaal uit de doeken. Door verschillende honderden foto’s, daterend vanaf 1928, worden oudere dorpsfiguren opnieuw tot leven gewekt. De evolutie van het leven in Haasrode doorheen de jaren wordt ook gedetailleerd verteld. Het boek is in drie overzichtelijke delen opgesplitst namelijk een deel met verhalen, een fotoboek waarin sfeerfoto’s de tijd en de daarbijhorende sfeer weergeven en een vergelijking van het dorpsuitzicht een kleine negentig jaar geleden en nu.

Vele bezoekers maakten op de voorstelling buiten een uniek boek ook vele vergeten herinneringen buit.

Wie interesse heeft in dit omvangrijke boek kan terecht in de gemeentelijke bibliotheek van Haasrode of in de apotheek Gilias in de Milsestraat tijdens de openingsuren. Bestellen kan telefonisch 0498/84.93.65 of via de website www.geshemkringoh.weebly.com.