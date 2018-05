Aperitiefconcert 'Vivat Crescat Floreat' 03 mei 2018

02u26 0

Jeugdkoor De kleine Johannes trakteert op een stemmig aperitiefconcert komende zondag in de Sint-Jan-Evangelistkerk in de Kartuizerstraat 1B in Blanden en dit tussen 11 en 12.30 uur. De liederen worden afgewisseld met instrumentale muziek van het Strijkkwintet van Academie De Vonk. Carine Spiloes, Johan Jonniaux en Teresa Roosen nemen de muzikale leiding waar. Tickets kosten tien euro, kinderen jonger dan twaalf jaar betalen de helft. Tickets via www.dekleinejohannes.be (SVDL)