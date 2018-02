Alleen maar jongens tussen modeltreinen 05 februari 2018

02u44 0

In Zaal De Roosenberg in Oud-Heverlee vond het voorbije weekend de 62ste editie plaats van de Modeltreinbeurs. Het evenement lokte iets meer dan 350 bezoekers uit alle hoeken van het land. Het was een organisatie van Model-Spoor Vrienden Leuven (MSV Leuven) en de Leuvense Modeltreinclub (Lmtc). Op maar liefst 120 tafels stonden treintjes en toebehoren uitgestald.





Deze beurs wordt tweejaarlijks georganiseerd, afwisselend op de eerste zondag van februari en de vierde zondag van oktober. MSV Leuven heeft zijn administratieve zetel in Oud-Heverlee en was tevreden met de opkomst.





"Het is een hobby die je van kindsbeen af meekrijgt en je er nooit meer uitkrijgt. Maar ermee starten, is niet meer zo vanzelfsprekend. Vroeger zag je als kind in alle mogelijke speelgoedwinkels vaker beginnersets, dat is nu niet meer zo", zegt Dirk Vandezande, secretaris van MSV Leuven en beursorganisator. (SVDL)