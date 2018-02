Aldi ten vroegste maandag weer open 08 februari 2018

Het Aldi-filiaal aan de Blandenstraat in Haasrode zal ten vroegste maandag weer de deuren openen. Maandagnacht kwam er een inbreker om het leven bij een mislukte ramkraak. De man kwam onder het puin te zitten en overleefde die klap niet. De ramkraak deden ze met een gestolen, oude vrachtwagen die even verder geparkeerd stond. De inbrekers, die vermoedelijk met drie of vier waren, konden vluchten. De politie hield een verdacht voertuig staande, maar de inzittenden konden ontkomen. Ook een zoektocht met speurhonden leverde niets op. Bouwvakkers waren gisteren nog druk in de weer met puin ruimen. (ADPW)