Aldi-filiaal vrijdag weer open 15 februari 2018

Het Aldi-filiaal in de Blandenstraat zal nog tot en met vrijdag gesloten blijven. Vorige week stierf er nog een 37-jarige Roemeen bij een mislukte ramkraak. De man belandde onder het puin, nadat hij zich samen met zijn kompanen met een zware gestolen vrachtwagen door het gebouw had gereden. Normaal gezien was de heropening voor maandag voorzien, maar door het koude weer hebben de metselwerken serieuze vertragingen opgelopen. (ADPW)