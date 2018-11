Album Suske en Wiske wijst op belang ecoducten Stefan Van de Weyer

28 november 2018

14u01 0

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de GBS De Lijsterboom in Blanden werden na een fietstocht van school naar de ecoduct in aanbouw op de Naamsesteenweg warempel getrakteerd op een gratis album van Suske en Wiske. Ze kregen ter plaatse uit handen van Luc Janssens van het Departement Omgeving een exemplaar passend getiteld “De Beestige Brug”.

“De Beestige Brug” kwam tot stand door samenwerking met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. De strip wil de lezer wijzen op natuurverbindingen voor dieren, deze kunnen zich via ecoducten of natuurbruggen verplaatsen van het ene versnipperd geraakte groene gebied naar het andere en ontwijken zo de drukke wegen.

Het is een educatieve strip waarin Suske en Wiske en hun vrienden zelf ondervinden hoe het is om een dier te zijn in Vlaanderen. De titel van het album verwijst naar een ecoduct, een opvallende “ontsnipperende maatregel”. Het verwijst ook onder andere naar de al bestaande constructie van ondermeer De Warande in Oud-Heverlee (N25) even verderop op de Naamsesteenweg deze tweede ecoduct.

Een overzicht van de maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om natuurversnippering tegen te gaan, kan bekeken worden op www.wegenennatuur.be.