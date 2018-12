Al vijf generaties molenaars voorzien Oud-Heverlee van prima bloem Stefan Van de Weyer

06 december 2018

18u22 0 Oud-Heverlee Molens Vanden Bempt uit Sint-Joris-Weert bestaat welgeteld 110 jaar en is al vijf generaties actief als producent van kwaliteitsbloem en -meel voor bakkers en particulieren. Ze leveren in dit informatica- en onlinetijdperk nog een onvervalst ambachtelijk product. De molenaars gebruiken daarvoor al sinds het begin hun watermolen, gekend als de Weertmolen, gelegen in de Molenstraat. Ondanks het gegeven dat deze dateert van de twaalfde eeuw functioneert deze nog steeds meer dan perfect.

De molen was eeuwen geleden afhankelijk van een abdij in Nethen. Om de molen van genoeg water en verval te voorzien werd de loop van het riviertje de Nethen zelfs gewijzigd door de inwonende paters. In 1551 vond een heroprichting van het gebouw van de molen plaats, dat staat er nog steeds. Het onderslagrad werd in de loop van de negentiende eeuw verandert in een bovenslagrad. In 1908 kocht Victor Vanden Bempt, maalder bij de toenmalige eigenaar Emile Boon, de watermolen met omliggende gronden.

“Dat ging niet zomaar, eerst wou Boon niet verkopen. Daarom besloot Victor naar Frankrijk te verhuizen met zijn vrouw en drie kinderen, naar Châtenay. Daar wou hij een boerderij kopen met een windmolen. Hij had echter aan Boon laten weten dat indien hij toch de molen wou verkopen, hij een brief moest sturen naar zijn huis in Frankrijk. Net in de week dat het gezin het compromis bij de notaris wilde gaan tekenen, kregen ze bericht van Boon dat ze de molen konden kopen. Victor ging in zeven haasten terug naar België en zijn vrouw en kinderen bleven nog enkele maanden in Frankrijk om er al hun hebben en houden te verkopen”, wist Luc Weckhuysen (56) die al sinds 1982 in de molen staat.

De activiteiten bleven 110 jaar geleden niet beperkt tot bloem produceren, er werd ook een kleine bakkerij opgericht en er werden meststoffen en veevoer verkocht. Vandaag de dag is de vijfde generatie aan de slag in de enige werkende molen in Oud-Heverlee, Simon (32) staat zijn vader Luc bij die sinds 2000 beheerder is van de molen.

“De boeren uit de buurt zaaien voor de molenaars speciaal geselecteerde graansoorten. Iedere boer levert in een aparte silo. Voor ze beginnen te malen worden de granen eerst grondig gecontroleerd en twee keer gereinigd, waarbij ook de baard, een beetje haar op het graan, wordt verwijderd. Daarna wordt alles gemalen, gemengd en gezeefd tot de fijnste bloem. Het malen gebeurt op een trage manier, zodat de aroma’s en de kwaliteit van de granen bewaard blijven. Na het malen wordt de bloem gestockeerd of vermengd tot bruine melen of meergranen melen”, legt Simon uit.

De molen is al enkele jaren aangesloten op een computer die deze controleert. “We moeten meegaan met onze tijd. We installeerden recent een menginstallatie en een volledige afzakinstallatie, zodat zakken bloem automatisch en niet meer handmatig gevuld worden. Dit werd in drie stukken uit Italië geleverd en werd hier in elkaar geknutseld. Het was enkele maanden afzien hiermee, ik verloor er zelfs een stuk van een vinger bij”, aldus Luc. “Echter nu werkt de machine prima.”

Voorheen verkochten ze veel aan bakkerijen en amper aan particulieren, die balans begint de andere kant uit te gaan.

“Grote bedrijven vormen grote concurrentie voor ons, vergelijk het met kleine brouwerijen die tegen AB Inbev moeten opboksen. Onze kwaliteit is de enige manier waarop we tegen hen kunnen strijden. Echter de ambachtelijke bakkers verdwijnen stilaan en dat zal voor bepaalde maalderijen problemen opleveren. Vroeger verkochten we al eens een zak bloem aan een particulier, nu begint het over te hellen naar hen en komen ze vaak om eigen brood te maken en daarvoor willen ze geen industriële bloem. Wij kunnen dat aanbieden via een korte keten, met landbouwers van hier. De mensen zijn op zoek naar iets authentieks en dat is net onze troef”, wisten vader en zoon Weckhuysen.

Bloem bestellen kan via info@molen-vandenbempt.be. Ze zullen kopers ontvangen in hun molen die hun “winkel” is.