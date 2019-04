Affiche van eerste Blanne Feest bekend Stefan Van de Weyer

15 april 2019

13u53 0 Oud-Heverlee Onder de kerktoren van Blanden vindt op 18 mei voor het eerst Blanne Feest plaats. De volledige affiche raakte onlangs bekend.

Op het hoofdpodium wordt de aftrap gegeven om 14.45 uur met Herentse rockband Triangle. Om 16.15 uur is het de beurt aan het vijfkoppige Isadore uit Leuven. Een Indie-Pop en rockband met toetsen van blues en funk. Om 18.45 uur staat T Square op het podium. Een band met negen muzikanten die ieder onderdeeltje funk, soul en jazz in hun lijf zullen loslaten op het publiek. Rockoustix, een Hagelandse muziekgroep bestaande uit Tom Grouwels en Patrick Mues, zal vanaf 20 uur paraat staan om het publiek te verrassen met originele covers. Leuvense jonge popgroep Berry Quincy is de headliner van de affiche en begint eraan om 22.45 uur. Exact een uur later begint DJ Slettig en Glettig met de slotact van dit festival.

Die dag is er aan de nabije parochie twee keer een kindershow voorzien, ééntje om 14 uur en de tweede om 15.30 uur. Op Blanne Feest kan je tussen 14 en 18.30 uur ook knutselen, je helemaal smijten op een springkasteel en je laten schminken. In de kerk vindt er tussen 14 en 17 uur een tentoonstelling plaats, met tussendoor om 15.15 uur een optreden van het drieledige Sisters in Concert.

Meer info op www.vivablanne.be