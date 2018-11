Achtste editie van quiz Koninklijke Stormvogels Haasrode komt eraan Stefan Van de Weyer

20 november 2018

12u21 0 Oud-Heverlee Op vrijdag 30 november vindt in zaal De Roosenberg in de Maurits Noëstraat aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee zoals steeds de jaarlijkse befaamde quiz van voetbalclub de Koninklijke Stormvogels Haasrode door.

“Hou je vast aan de takken van de olijfbomen, want het is weer zover! De achtste editie van de legendarische Stormvogelsquiz komt eraan! Eindelijk valt er iets te doen met al die (onnodige) kennis. Er zijn maximaal zes spelers per ploeg toegelaten. Op tijd inschrijven is de boodschap. We verwachten een grote opkomst en vooral een leuke avond voor iedereen”, aldus organisatoren Marc Ver Berne en Paul Liesenborghs.

De deuren van De Roosenberg openen die avond om 19.30 uur, de kwis begint om 20 uur en zou tot 23.30 uur moeten duren.

Voor deze algemene kennisquiz kan men zich nog inschrijven door de som van dertig euro te storten op het rekeningnummer BE81 7343 1102 2324 met daarbij de vermelding ‘quiz + ploegnaam’. De avond zelf kan je aan de kassa ook nog inschrijven voor vijfendertig euro, tenminste indien er dan nog plaats is.