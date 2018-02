8 miljoen euro voor beter bos MEERDAALWOUD EN HEVERLEEBOS KRIJGEN GRONDIGE MAKE-OVER STEFAN VAN DE WEYER

24 februari 2018

02u56 0 Oud-Heverlee Het Meerdaalwoud en Heverleebos krijgen de komende twee jaar een heuse make-over. De 8 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakt wordt in de uitbouw van fietspaden geïnvesteerd. Er komt ook een interactieve uitkijktoren, een speelbos, zeven grote oversteekplaatsen, een houten fietsbrug over de Expresweg en een ecorecreaduct over de Naamsesteenweg.

Drie Vlaamse overheidsdiensten, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) bundelen de krachten om de natuur- en belevingswaarde van het Meerdaalwoud en het Heverleebos ten zuiden van Leuven een nieuwe boost te geven. Hiermee wordt tegen 2019 de laatste fase uitgevoerd van het Structuurplan Meerdaalwoud, waaraan in totaal 20 jaar zal gewerkt zijn.





In een eerste fase krijgt de onthaalpoort Torenvalk een eigentijdse inrichting met een interactieve uitkijktoren en een avontuurlijk speelbos. "Deze investering van zo'n 500.000 euro biedt de kans om het loofbos op een avontuurlijke wijze te ontdekken", zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos. De gemeente Oud-Heverlee en Natuur en Bos zorgen ervoor dat ook rolstoelgebruikers makkelijk naar het bos kunnen.





Opening zomer 2019

De officiële opening is voor volgende zomer voorzien. "In die tweede fase wordt tegen de zomer van 2019 een houten fiets- en wandelbrug en een ecorecreaduct gebouwd", aldus Meuleman. "De Expresweg (N25) en de Naamsesteenweg (N251) waren lang een barrière voor mens en dier. Met deze nieuwe investering van vier miljoen euro wordt het bos een echt wandel-, fiets- en ruiterparadijs, waarbij ook dieren veilig over de N25 kunnen."





In de derde fase die volgende winter van start gaat, worden er meer dan 7 kilometer lange fietspaden aangelegd. Die zullen het bos en de woonkernen van onder andere Vaalbeek en Blanden verbinden met Leuven. De N251 wordt omgevormd tot een zone vijftig met vijf veilige oversteekplaatsen. De afwerking, een investering van een slordige 3,5 miljoen euro, is voorzien eind 2019.





Geen verkeershinder

Bij de planning van de werken is aandacht besteed aan een vlotte verkeersdoorstroming. Zo werd de uitvoeringstermijn beperkt tot 330 werkdagen. Het verkeer over de N25 van en naar Wallonië kan in beide richtingen ongehinderd blijven doorgaan tijdens de werken.





Jaarlijks ontvangt het gebied meer dan een half miljoen bezoekers. "Door de onthaalzone aantrekkelijker te maken en de ontsnipperingsmaatregelen wil ik ervoor zorgen dat dit prachtige gebied zich verder kan ontwikkelen", besluit Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur.