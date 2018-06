758.000 euro voor betere fietspaden 12 juni 2018

02u27 0 Oud-Heverlee De provincie Vlaams-Brabant besliste recent om de gemeente Oud-Heverlee 758.000 euro aan subsidies toe te kennen voor haar fietsinfrastructuur.

Om te beginnen werd een subsidie van 281.505,03 euro uitgetrokken voor de aanleg van een verbeterde fietsinfrastructuur in de vorm van nieuwe fietspaden in de Dassenstraat in deelgemeente Haasrode. De provincie besliste verder een bedrag van 140.752,51 euro toe te kennen voor de aanleg van fietsinfrastructuur in diezelfde Dassenstraat. Er werd ook nog een subsidie van 224.363,48 euro toegewezen voor de aanleg van fietspaden aan beide kanten van de weg in het centrum aan de Zoete Waters. Tot slot werd nog een bedrag van 112.181,74 euro voorzien voor de aanleg van deze fietspaden. (SVDL)