700 mensen wandelen voor Esten (8) EN DAT LEVERT 10.000 EURO OP VOOR DURE BEHANDELINGEN ANDREAS DE PRYCKER

29 januari 2018

02u42 0 Oud-Heverlee Zo'n 700 mensen zijn gisternamiddag gaan wandelen voor Esten Vandezande. De achtjarige jongen uit Oud-Heverlee lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte, maar hij en zijn familie laten zich niet zomaar kisten. Het lot van de jongen beroert veel mensen, bleek gisteren op de wandeling. Volgens de organisatie werd er maar liefst 10.000 euro ingezameld.

Esten heeft 'X-ALD'. Dat is een weinig voorkomende stofwisselingsziekte waarvan meestal enkel dokters en patiënten die geen al te best lotje getrokken hebben het bestaan kennen. Zoals Esten. De dokters hebben hem verteld dat hij pech heeft gehad, dat er bij z'n geboorte genetisch iets fout is gelopen, waardoor op zijn X-chromosomen een stofje ontbreekt. Dat zorgt ervoor dat Estens bijnieren in de problemen komen, en het kan tot hersenletsels leiden. Je kan er ook blind, doof en immobiel van worden, er kunnen zware epilepsie-aanvallen volgen en finaal laten organen het afweten. Maar door gezonde stamcellen in z'n lichaam te stoppen, proberen ze in Leuven de ziekte toch te temmen. Alleen is stamceltherapie - met chemo en andere medische bazooka's om afstotingsverschijnselen te bedwingen - een taaie noot om te kraken. Bovendien zijn de kosten van alle testen, onderzoeken, medicijnen en behandelingen erg hoog.





Ideaal weer

Maar Oud-Heverlee is een erg warme gemeente en dat bleek ook zondag. Annick Lamolle en Veerle De Bosscher kwamen met het idee op de proppen om een winterwandeling te organiseren. Niet alleen wandelen en klaar, maar ook lekker eten en drinken. Een prachtig initiatief vond ook de mama van Esten, Evelien Winnen. "Dit is ronduit fantastisch. 700 mensen zijn komen wandelen. Zij konden kiezen voor de korte wandeling van 5 kilometer, of de ietwat langere wandeling van 8 kilometer. Elke deelnemer betaalde 10 euro en kinderen mochten gratis mee. Het was ideaal wandelweer. De weergoden zijn ons duidelijk goed gezind geweest. Op de terreinen van Tennisclub Meerdaal - die ik graag nog eens wil bedanken voor hun medewerking en inzet - konden de mensen komen eten en drinken en dat heeft zo'n 6.000 euro opgeleverd. In totaal zouden we zelfs aan 10.000 euro komen. On-ge-loof-lijk", meent Evelien.





Zelfs uit Antwerpen

Dat erge verhalen mensen samen kan brengen, is geweten. Maar het doet de familie erg veel deugd. "Zoveel warmte is echt ongezien. Er zijn zelfs mensen vanuit Antwerpen gekomen. Ik word warempel emotioneel van die samenhorigheid. Ik zou dan ook Annick, Veerle en alle andere mensen van de organisatie willen bedanken. Net zoals alle mensen die het de moeite waard vonden om af te komen. Alles was echt tot in de puntjes geregeld", vindt Evelien. In de toekomst staat er nog een aantal evenementen op het programma. Zo zal er onder meer nog een fuif, een wandeling en een snoepjesverkoop op de planning staan. Karen Damen, de voormalige buurvrouw van Evelien, heeft al laten weten dat de opbrengst van haar eerste single 'Een Ander Spoor' naar de vzw Esten zal gaan.





Meer info over Estens moedige strijd vind je op facebook.com/estenvzw.