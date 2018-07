600 man op negende Roots Rock Festival 30 juli 2018

In de Ophemstraat in Oud-Heverlee heeft de negende editie van het Roots Rock Festival plaatsgevonden in de tuin van Dirk (58) en Yoke Boon (59). Ze wilden op een eenvoudige manier mensen bij elkaar brengen in een gezellige atmosfeer en mikken daarvoor deels op bezoekers die nog nooit naar festivals zijn geweest.





Het festival heeft een side en een main stage, en het was aan Squeezy Scramble om te openen. Ze brachten een geslaagde set van bluesrock en country. "Onze zoon Niels kwam op het idee om dit festival in onze tuin te organiseren. Gezien we geen inkom vragen kunnen we het aantal bezoekers meten aan het drankverbruik, en dit jaar is dat rond de zeshonderd gasten", aldus Yoke en Dirk. (SVDL)