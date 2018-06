21 deelnemers halen eindstreep start to run 29 juni 2018

Al vijf jaar wordt er in de gemeente Oud-Heverlee een start to run georganiseerd. Voor deze vijfde editie schreven zich 26 deelnemers in. 21 onder hen haalden ook de eindstreep door hun test over vijf kilometer succesvol af te werken. De deelnemers zijn in april gemotiveerd begonnen aan hun start to run-opleiding. Ze hebben op tien weken tijd onder de begeleiding van coach Mark Binon op maandag en woensdag getraind. Verder werkten ze een keer per week een vrije training af.





Elke vrijdag of zaterdag leerden ze lopen van 0 tot 5 km. Tijdens die sessies legde Binon hen het belang van deftige loopschoenen uit en leerde hij de sportievelingen trainingstechnieken aan.











(SVDL)