140 omgehakte bomen te koop in het Meerdaalwoud Stefan Van de Weyer

31 januari 2019

12u20 4 Oud-Heverlee In het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee worden de stammen van 140 omgehakte bomen openbar verkocht. Zowel particulieren en bedrijven kunnen kunnen bieden op één of meerdere stammen. Na enkele experimenten in Frankrijk is dit de eerste houtmarkt van België.

De bomen werden gekapt in het kader van het duurzaam natuurbeheer in het woud.

Het is de eerste keer er dat bomen uit het in het Meerdaalwoud verkocht worden. “Het voorbije jaar trokken we al bij wijze van experiment naar enkele houtmarkten in Frankrijk om te bekijken hoe ons hout het er deed. Dat was een succes vandaar dat we besloten om vanaf nu tot 21 februari voor het eerst een houtpark in te richten waar 140 boomstammen te koop zijn. Voorheen werden deze via de haven van Antwerpen geëxporteerd naar Azië, niet enorm duurzaam. Indien ons opzet goed verloopt, zal dat op deze locatie een jaarlijks gegeven worden. Van inheemse soorten hebben we esdoorns en beuken, qua uitheemse soorten zijn er de Amerikaanse eik en de Noord-Amerikaanse Douglasspar”, legt Tom Embo de directeur van Natuurinvest uit. Zij investeren in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de beleving van de natuur vergroten, ook het verkoop van deze stammen behoort tot hun domeinen.

Geïnteresseerden kunnen een kijkje ter plaatse een kijkje nemen, maar ook op www.houtverkopen.be. Daar vind je een catalogus met informatie en de herkomst van de stammen om te weten uit welk deel van het woud het hout komt. Je kan tot ten laatste 21 februari bieden op de stammen, de biedingen moeten trouwens gebeuren onder gesloten omslag.