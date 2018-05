"Vandaag vieren we je leven, schat" BOMVOLLE AULA NEEMT EMOTIONEEL AFSCHEID VAN ESTEN (8) ANDREAS DE PRYCKER

23 mei 2018

02u25 0 Oud-Heverlee In het crematorium Hofheide in Nieuwrode heeft gisterenvoormiddag een bomvolle aula afscheid genomen van de achtjarige Esten Vandezande uit Oud-Heverlee, die de strijd tegen een zeldzame stofwisselingsziekte verloor. Het werd een erg emotioneel afscheid van een jongen die jong en oud inspireerde met zijn vechtlust.

Op Moederdag stierf Esten in de armen van mama Evelien Winnen (34) en papa Eddy Vandezande (39). Mama Evelien noemde het haar 'mooiste Moederdag ooit'. En dat was precies de sfeer die de familie wilde op het afscheid van het achtjarig jongentje. "Esten bracht de mensen zoveel bij in zijn leventje. Wij zullen ieder moment daaruit koesteren en willen dan ook graag de acht jaar van Esten vieren", klonk het bij mama Evelien. Het betekende het begin van een erg emotionele dienst, die meer dan twee uur duurde. De klasgenootjes van Esten zongen allemaal in koor op de muziek van de film 'De Leeuwenkoning'. Het werd een erg ontroerend moment, waar ongeveer alle mensen in de zaal kippenvel van kregen. Sommigen waren zelfs tot tranen toe bewogen. "Jij bent zo sterk geweest in dit gevecht. Wij zullen je trots maken zoals jij ons hebt trots gemaakt", beloofde oudere zus Manon. Ook de andere oudere zus Cézanne nam het woord. "Toen we wisten dat je een ziekte had, werden we 'Team Esten'. We hebben gevochten en zijn blijven vechten. Ik ben zo dankbaar dat onze levenswegen mochten kruisen. Jij bent mijn allergrootste voorbeeld", klonk het.





Staande ovatie

Iedereen die kwam spreken was het eens: Esten was een fantastische jongen die hard gevochten heeft tegen een monster waar hij niet van kon winnen. Esten kreeg zelfs een staande ovatie van de meer dan 500 aanwezigen. Naar het einde toe nam mama Evelien Winnen (34) het woord. "Het idee dat je er niet meer bent, doet me pijn. Er is geen Estentje meer om 's avonds onder te stoppen en ook geen gegibber meer met klein zusje Ellis op de achterbank van de auto. Dat pikt verschrikkelijk hard. Maar ik ben zo dankbaar dat ik je als mama heb mogen vergezellen", snikte mama Evelien. "Vandaag (gisteren, red.) vieren we je leven, schat. Je hebt zo vaak genoten van grote en kleine dingen en dat moeten we vieren. Je hield van mooie vrouwen. Toen je vijf jaar was, heb ik op jouw aandringen een liefdesbrief naar Nicole Kidman gestuurd. En omdat jij Karen Damen de allermooiste vond, heb ik haar een sms gestuurd. Daar is een hechte vriendschap uit ontstaan", klonk het bij Evelien.





Karen Damen

Om die hechte band tussen Esten en Karen te illustreren, was Karen eerder tijdens de afscheidsplechtigheid een liedje komen afspelen dat zij samen met Esten en Ellis had opgenomen.





Dat vatte de dienst zowat samen: veel kippenvel en tranen voor een jongen die veel te vroeg is moeten gaan.