‘t Pure Genot organiseert benefiet 100 kilometer Kom op Tegen Kanker Stefan Van de Weyer

14 januari 2019

09u51 0 Oud-Heverlee Na hun succesvolle organisatie van Music for Make Wish is Vzw ‘t Pure Genot al aan zijn volgende evenement voor het goede doel toe. Op zaterdag 16 februari organiseren drijvende krachten Eveline Weynants (36), die jaren geleden darmkanker overwon, en haar man Filip Butaye (42) de Benefiet 100 Km Kom Op Tegen Kanker in de feestzaal vlakbij hun woning in Oud-Heverlee.

“We doen zoveel voor het goede doel omdat het ons veel voldoening geeft en de vzw op die manier een toffe bende vrijwilligers geworden is die al veel warme mensen bij elkaar gebracht heeft. Het gegeven dat we er ook nog eens anderen mee kunnen verder helpen is mooi meegenomen”, opent het bedrijvige koppel. “Ons vorige evenement was een groot succes en het volgende staat alweer op de planning. Deze keer steunen we twee teams, Team de Miester en Team ’t Pure Genot. Zij lopen honderd kilometer ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Regelmatig organiseren we leuke optredens in ons gezellig Café ‘t Pure Genot” met als hoogtepunt ons familiefestival-campingweekend eind augustus, wist Butaye. “We sparen een heel jaar voor verschillende goede doelen zoals Kom op Tegen Kanker en gaan ook ieder jaar met een mooie cheque naar de Warmste Week van Studio Brussel. Daarbuiten steunen we nog verschillende kleine acties die ons pad kruisen. Ons volgend initiatief is een grote benefietfuif, die op 16 februari zal plaats vinden. Met de opbrengsten daarvan betalen we twee keer 2.500 euro, dus 5.000 euro inschrijvingsgeld voor twee teams van vier personen voor de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Deze run vindt plaats op 24 maart in de Schorre in Boom”, aldus mede-organisatrice Eveline Weynants die in het verleden kanker met succes overwon. Het team ’t Pure Genot bestaat uit Indra Frooninckx, Stefanie De Vos, Anke Massart en Eveline Weynants. “Het andere Team is Team de Miester van Bierbeek met de broers De Jaeghere en Jan Hoogmartens met zijn schoonbroer Phillip Landeloos. Ik wil graag bij deze ook nog even alle vrijwilligers bedanken die mee helpen en hielpen aan de organisatie van al onze activiteiten!”, besluit de gedreven dertiger.

Coverband Blue Thrill komt er die avond optreden, nadien volgt er een stevig dansfeestje. Tickets in voorverkoop kosten acht euro en zijn te verkrijgen bij de deelnemende teams of door te storten op het rekeningnummer 736-044753-137. Ze zijn ook verkrijgbaar J&j drinks in Haasrode, bij fietsenhandel Craninx en Café De Sortie, beiden in Oud-Heverlee en bij de Miester in Bieerbeek. Aan de kassa kosten tickets tien euro.

Wie interesse heeft om dit hartverwarmende project te steunen of gewoon nieuwsgierig is naar hun volgende activiteiten kan terecht op hun facebookpagina op www.facebook.com/vzwtpuregenot/. ‘t Pure Genot is gevestigd in de Sint-Jorisweertstraat 6 in Oud-Heverlee, op de gps Monarkenweg instellen. Meer informatie valt eveneens te verkrijgen via 0475/89 78 83. Of kom op zaterdag 16 februari eens af.