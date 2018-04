"Mensen kiezen weer vaker lokale producten" WIJNPRODUCTIE IN ONZE STREEK ZIT STEVIG IN DE LIFT STEFAN VAN DE WEYER

14 april 2018

02u43 0 Oud-Heverlee Het aantal wijnbouwers in ons land zit in de lift. Vorig jaar werd er in totaal 845.0000 liter geproduceerd. De wijnbouwers in Vlaams-Brabant waren samen goed voor exact 122.517 liter. Daarmee behoren ze samen met hun Limburgse collega's tot de sterkste stijgers.

Een van die wijnbouwers is Paul Vleminckx (60). Hij begon 25 jaar geleden samen met zijn vrouw An het ondertussen alomgekende wijndomein Chardonnay Meerdael en is zo zelfs een van de pioniers in onze streek op dat vlak. "Toen ik in 1994 mijn eerste stokken in de grond stak, verklaarden ze me voor gek. Ik had gekozen voor een vroege Chardonnaysoort die zich makkelijk aanpaste aan het klimaat. Hier sloegen we de bal wat mis gezien er kans op nachtvorst was. In 2008 kregen we hierdoor problemen, en ook in 2016 en 2017 was het minder. Dit jaar verloopt goed: de stokken zijn nog dicht en de zwaarste nachtvorst is zo goed als achterwege", weet Vleminckx. "In 1998 zijn we beginnen bijplanten om zelfbedruipend te zijn. Ondertussen zitten we aan 60.000 stokken op een oppervlakte van 7,5 hectare. Een goed jaar schommelt gemiddeld tussen 40.000 à 50.000 liter wijn. De voorbije jaren zaten we netto aan om en bij de 30.000 liter, net niet genoeg om er te komen."





Opvolging verzekerd

Op het Concours Mondial in het Spaanse Valencia won de Belgische schuimwijn een Grand Medaille d'Or. Een eer die voor het eerst een Belgische wijn te beurt viel. "Zo'n prijs reiken ze praktisch nooit uit. Dat gaf een boost in Vlaanderen, maar in het buitenland waren we nu ook gekend: we waren gelanceerd. De toekomst ziet er alleszins goed, mijn zoon Laurens (24) staat klaar om mee in het bedrijf te stappen".





Eigen streek

In 2017 werd twee keer zoveel wijn geproduceerd als vijf jaar geleden. De stijging van de productie is volgens Vleminckx vooral te danken aan het succes van de mousserende wijn.





"Op wereldschaal breken we uiteraard geen potten, maar het is duidelijk dat steeds meer mensen voor producten uit de eigen streek kiezen, zo zijn de toetsen van kalk en zand typisch voor de Dijlegrond van Oud-Heverlee. Eindelijk de gelegenheid om af te stappen van de éénheidsworst in de winkels, ten voordele van eigen producten die niet al te ver vervoerd moeten worden. Als het vertrouwen in onze wijnen verder toeneemt, zal dat ook tot meer verkoop leiden. Hopelijk krijgen we nog steun van bovenaf. Door de positieve evolutie in ons land krijgen we meer geloofwaardigheid bij het brede publiek. We zitten ook met steeds meer en meer wijnbouwers, hoe meer hoe beter", besluit Vleminckx.