"Maar het mag wel eens regenen" WIJNBOEREN REKENEN OP GOEDE OOGST DOOR AANHOUDENDE HITTE ANDREAS DE PRYCKER

28 juli 2018

02u28 0 Oud-Heverlee Tijdens deze hitte roept zowat iedereen om verkoeling. Dat is veel minder het geval bij de wijnbouwers in onze regio. Die hebben nog nooit zoveel druiven gehad. Toch mag er wel eens dringend wat regen vallen. "Anders blijven de druiven te klein", klinkt het.

Vaak wordt gezegd dat een lang aanhoudende droogte een goede zaak is voor wijnbouwers. Dat blijkt slechts gedeeltelijk te kloppen. "De druiven hebben zonlicht nodig, maar de hitte hoeft daar niet per se bij. Als het zulke temperaturen blijven en er valt zo'n liter of vijf à tien per week, hoor je mij niet klagen", meent André Goemans van wijndomein Uylenbergher. "Maar als het niet regent, hebben we problemen. De druiven blijven te klein op die manier. Sinds mei is het al een heel droog seizoen geweest en dat wil ook zeggen dat we afstevenen op een vroege oogst. Mogelijk al begin september", zegt Goemans.





"Nooit eerder had ik zoveel druiven, maar het zijn voorlopig veel kleine exemplaren. Het goede weer is te vroeg gekomen, maar ze hebben nu wel dringend water nodig. Als er binnenkort geen water komt rijpen ze af. Nu verkeren ze door deze hitte eigenlijk een beetje in overlevingsmodus, maar gelukkig valt er bij hen nergens een ziekte te bespeuren", vertelt Paul Vleminckxvan Chardonnay Meerdael.





Zeker geen water geven

"Gezien de warmte proberen we 's morgens zoveel mogelijk te werken. Overdag gaan we dan de flessen uitleveren. We gaan nu zeker geen water geven, want dan komt er stress in de plant, waardoor er schimmel op komt", zegt Vleminckx. "Onze struiken staan met hun voetjes mooi in het bassin van de Minnebron. Onze oudste planten hebben wortels van wel dertien meter diep en kunnen aan dat water", weet Vleminckx. Normaal gezien reken ik dit jaar op een fles per struik, en aangezien we 60.000 stokken hebben betekent dat ook 60.000 flessen. De wijnsmaak zal op het einde van de rit voller zijn. Het zal wijn met meer suiker en alcohol zijn. Bekijk het zo: iets dat moet afzien om te groeien en overleven zal een meer uitgesproken smaak hebben. Na twee middelmatige jaren twijfel ik niet aan een prima jaar", stelt Vleminckx. André Goemans reageert voorzichtiger. "Ik wil niet te vlug victorie kraaien. Een goede oogst zit er zeker in, maar de vorming van de vruchten moet nog gebeuren. Stel dat het binnen een week of drie zwaar gaat regenen of hagelen, hebben we ook niks. Maar dit is een mooi vooruitzicht. Laat ons hopen dat het zo blijft. Alleen mag het een beetje meer regenen", lacht Goemans.