'Horecapaus' zit aan zes zaken 05 maart 2018

02u42 0 Oud-Heverlee Met zes zaken in de portefeuille mag Kris Daems zich zo onderhand een horecapaus gaan noemen. Een overzicht.

In Oud-Heverlee gaat het om Brasserie St. Jean (Waversebaan) en nu dus ook Brasserie 500 (Naamsesteenweg). In het centrum van Leuven vormde hij iets meer dan een jaar geleden de gekende Wiering (Wieringstraat) om tot de Rotis, een restaurant waar de focus op kip en ribbetjes op de houtskoolgrill ligt.





Nog in de portefeuille: Het Lindenhof in de Booischotsestraat (Baal), een feestzaal en een zondagsrestaurant in een gerestaureerde hoeve. Voorts is er ook nog Brasserie Pact 24 langs de Staatsbaan in Bekkevoort. Tot slot is er nog Brasserie Paal 26, te vinden langs de Paalsesteenweg in het Limburgse Paal.





(SVDL)





