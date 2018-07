"Hang Batlampen voor passanten" OPLOSSING GEZOCHT VOOR PIKDONKERE TUNNEL ONDER E40 STEFAN VAN DE WEYER

24 juli 2018

02u27 0 Oud-Heverlee De tunnel onder de E40 op de grens van Heverlee en Oud-Heverlee tussen het Egenhovenbos en de Doode Bemde heeft geen verlichting. Daarom kiezen fietsers en wandelaars liever voor een omweg dan de donkere, griezelige tunnel. Groen Oud-Heverlee en Groen Leuven willen hem daarom 'pimpen' met paarse LED-verlichting.

"Ik hoor regelmatig van verschillende mensen dat ze bij valavond of 's nachts niet meer door de tunnel durven fietsen omdat het er pikdonker is. Dat is jammer, want het is een belangrijke as voor wie wil wandelen of fietsen langs de Dijlevallei tussen de Doode Bemde en Egenhovenbos. Ook heel wat pendelaars gebruiken deze route. We vragen om de tunnel een opfrisbeurt te geven en van LED-verlichting te voorzien. De verlichting zou zachtjes en niet storend kunnen aangaan op het moment dat er iemand doorfietst, zodat die niet de hele nacht aan hoeft te blijven", weet Wouter Florizoone van Groen Leuven. Om de doorgang van vleermuizen niet te hinderen, zou de verlichting vleermuisvriendelijk moeten zijn. Dat kan met amberkleurige, UV-vrije ledlampen, de zogenaamde Batlamp.





Graffiti

"Er zou ook een tekening of mooie graffiti kunnen aangebracht worden waarmee de Doode Bemde met Egenhoven in verbinding wordt gebracht. Dat kan bijvoorbeeld door een open oproep in samenwerking met de buurtbewoners, regelmatige passanten, de Scouts van Egenhoven of JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu)", vindt Hanna Van Steenkiste van Groen Oud-Heverlee.





LED-verlichting

Schepen van Openbare Werken Adri Daniëls neemt regelmatig deze tunnel met de mountainbike. "Het is effectief een heel donkere weg. Ik werd er al enkele keren flink opgeschrikt door wandelaars aan de zijkant omdat je als je in een donkere tunnel fietst je automatisch naar het centrale lichtpunt kijkt. Die LED-verlichting zou fantastisch zijn. Opmerkelijk genoeg kwam een voorstel voor de donkere tunnel nog niet eerder ter sprake, het zou een LED-verlichting moeten zijn van het kaliber zoals er zich bevinden op het fietspad tussen de Naamsesteenweg en de Waversebaan: dat is een systeem met voelers en een specifieke verlichting die geen dieren afschrikt. Dat is misschien de beste oplossing. Ik vrees echter dat dit flink wat zal kosten. Ik heb geen idee wie dit op zich zal nemen; de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor deze tunnel", besluit de schepen.