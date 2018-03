"Gebruik AED moet vaste handeling worden" PROXY DELHAIZE LEERT PERSONEEL EN OMWONENDEN REANIMEREN ANDREAS DE PRYCKER

01 maart 2018

02u29 0 Oud-Heverlee Tom Van de Laer (32), brandweerman en EHBO-coach, zal binnenkort lessen geven 'hoe omgaan met een AED-toestel' aan het personeel en de omwonenden van de Proxy Delhaize in Sint-Joris-Weert, op vraag van de zaakvoerders Dominique en Kristien. Dat AED-toestel hangt buiten aan de winkel, zodat het ook na sluitingstijd toegankelijk is voor de omwonenden.

Dominique Jans (48) en Kristien De Clercq (42), zaakvoerders van de Proxy Delhaize in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert, installeerden een half jaar geleden een AED-toestel aan hun winkel. "Aangezien een mensenleven soms een kwestie van seconden of minuten is, leek het ons de investering wel waard. Veel AED-toestellen hangen ín winkels, maar wij hebben hem bewust buiten gehangen. Er wordt wel wat gesport hier in de buurt en er wonen ook mensen in de omgeving, dus het zou wel eens handig kunnen blijken", klinkt het. Onlangs besloten de zaakvoerders om de hulp van brandweerman en vaste klant Tom Van de Laer in te schakelen. "Iemand die bij mij in de sportles zit, heeft onlangs een hartstilstand gekregen. Dat heeft mijn ogen geopend", vertelt Kristel. Daarop haalden zij Tom erbij. Tom is in het dagelijkse leven brandweerman bij de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, post Overijse. Hij kent als geen ander het belang van een snelle reanimatie en zal zowel het personeel als de buurtbewoners een cursus reanimatie met AED geven.





Stress

"Hoe sneller je begint te reanimeren, hoe beter. Ik geef de mensen kapstokken om rustig te blijven tijdens een noodsituatie. Bij stress val je terug tot slechts een beperkt percentage van je normale handelen. Het gebruik van een AED moet dus een vaste handeling worden. Concreet zullen wij hier oefenen op een pop. De mensen zullen zien dat het oefenen op zo'n pop het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Het overlevingspercentage van een reanimatie buiten een ziekenhuis varieert tussen de 5 à 10%. In Nederland is dit overlevingspercentage zelfs dubbel zo hoog. Factoren die het overlevingspercentage beïnvloeden zijn de noodsituatie zo snel als mogelijk (h)erkennen, snel verwittigen van de 112 en zo snel als mogelijk starten met de reanimatie in combinatie met een AED toestel", vertelt Tom. Zaakvoerder Dominique vindt het maar normaal dat dit gebeurt. "Wij willen graag een lans breken voor het gebruik van AED-toestellen. De mensen zouden de noodzaak er van moeten inzien. Dat Tom zich hiermee wil bezighouden, is een geschenk voor ons", klinkt het tevreden. De buurtbewoners zullen binnenkort een brief in de bus krijgen met alle informatie. Dat AED-toestellen levens kunnen redden, werd onlangs bewezen toen restaurantuitbater Yf Geyens van Bistro Tribunal in Leuven het leven van één van zijn beste klanten redde. Die man werd aan tafel plots onwel. Zijn ogen draaiden weg, hij zakte onderuit op zijn stoel en viel pardoes op de grond. Yf twijfelde niet en haalde zijn AED-toestel boven. Die schok bracht de man gelukkig weer bij bewustzijn.