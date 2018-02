"En ze wordt nog steeds verkocht" VROUW (62) HOUDT BLIJVENDE SCHADE EN ERGE PIJNEN OVER AAN HEUPPROTHESE STEFAN VAN DE WEYER

03 februari 2018

02u58 0 Oud-Heverlee Linda Verhulst (62) uit Haasrode kreeg in februari 2011 een nieuwe heupprothese. De tweede, want voor haar rechterheup kreeg ze eerder al een exemplaar. Dit keer kreeg ze echter erge pijn: er bleek vocht in haar linkerheup te zitten en het gewricht ging ontsteken. Er is nog geen oplossing voor haar leed en misschien wel nog erger: de prothese is nog steeds niet uit de handel genomen.

"Het werden weken, maanden en jaren gevuld met pijn, onderzoeken, röntgenfoto's en scans. Ten einde raad werd er bloed afgenomen en daaruit bleek dat er veel te hoge kobalt- en chroomwaarden in mijn bloed zaten. De kobaltwaarde was 11,35, terwijl die niet meer mag zijn dan 0,10. De chroomwaarde was 7,36 en moet eigenlijk lager liggen dan 0,20", geeft Verhulst aan.





Deeltjes metaal kwamen los

"Al snel was er sprake van metallose. Hierbij komen minuscule deeltjes metaal los door de wrijving met de heupbol. Na deze diagnose werd er vlug ingegrepen. Drie jaar en negen maanden na de eerste operatie werd op 26 november 2014 de metalen bol verwijderd en vervangen door een nieuwe keramische. De pijn en het vocht waren er echter nog én de kobalt- en chroomwaarden bleven te hoog. Gezien mijn problemen te wijten zijn aan het slechte materiaal van de firma DePuy, waarvan Johnson en Johnson eigenaar is, diende ik daar een schadeclaim in", aldus de Haasroodse. Zes New Yorkers kregen omwille van die prothese onlangs nog een schadevergoeding van 247 miljoen dollar. Ook Claude Sterck (69) uit Tubeke stapte onlangs naar de rechtbank voor hetzelfde probleem.





Geen verband

In 2010 riep de firma DePuy iedereen met het type van metalen heupprothesen terug en verving ze door nieuwe. In België werden er 1.500 soortgelijke implantaten vervangen op kosten van de firma. Linda zat daar niet bij, aangezien ze pas een jaar later de ingreep onderging. Ze stuurde alle mogelijk medische gegevens naar DePuy om haar klachten te bewijzen. In december 2015 kreeg ze dit antwoord: "Op basis van de voorliggende gegevens en na uitgebreid onderzoek van de explants, de voorgebrachte radiografieën en medische documenten, kan er geen productfalen weerhouden worden. Wij dienen ons standpunt te handhaven dat er in hoofde van DePuy Synthes geen enkele aansprakelijkheid kan weerhouden worden, nu er geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen het implantaat en de beschreven klachten."





Bij het UZ Leuven vertelden ze dat de problemen met dit type heupprothese van deze firma courant zijn en werd ze daarom in 2010 van de markt gehaald. Verdere omkadering konden ze er toen niet verschaffen. Daarna diende Verhulst bij het RIZIV klacht in tegen medische ongevallen, voorlopig zonder resultaat.





Pijn

"Mijn problemen zijn nog steeds dezelfde. De kobalt -en chroomwaarden worden om de drie maanden gecontroleerd en blijven te hoog. Mijn heup doet continu pijn, er zit nog altijd vocht. Ik kreeg meermaals inspuitingen tegen de pijn en zelfs een PRP-infiltratie (plasma-inspuiting). Die werd niet terugbetaald door de mutualiteit en kostte meer dan 200 euro. Ik zit met een blijvende ontsteking in de dijspier, kan geen trappen meer op en wandelen gaat moeizaam. Fietsen en zwemmen zijn uitgesloten. De schade is onomkeerbaar en kan alleen maar toenemen. Bij daguitstappen is een rolstoel noodzakelijk. Ik ben nu op zoek naar lotgenoten want samen staan we sterk. Via artsen en mutualiteiten word ik niets wijzer. Niemand kan me zeggen welke de gevolgen zijn van dit probleem. Ik wil dat deze implantaten geen nieuwe slachtoffers meer maken en dat de pechvogels geholpen worden. Ze hebben al genoeg geleden, om dan nog te zwijgen over alle medische kosten."





Lotgenoten kunnen Linda bereiken via lindaverhulst2@gmail.com