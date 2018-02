"Beeld van Zoetwaterpark straalt af op onze zaak" 10 februari 2018

02u44 0 Oud-Heverlee Grillhouse/Pizzeria Zoet Water Park voelde jarenlang de gevolgen van wegenwerken in de buurt, en kampt nu ook al even met een tweede probleem. De zaak zelf ziet er piekfijn uit, de accommodaties van het omringende Zoetwaterpark... niet. En dat heeft zo zijn weerslag op hun klantenbestand.

"We hebben lang klappen gekregen door wegenwerken in de buurt", zegt uitbater Sam Ghabbour. "Drie jaar geleden hebben we in januari gesprekken gevoerd om de zaak ook 's winters open te kunnen houden. We hebben het hele interieur van het restaurant gefinancierd. En dan breken ze hier drie maanden later de weg open... Het ging maar even duren, zo klonk het. Maar het werd twee jaar."





Groene schat

Sam en zijn echtgenote Peggy Witvrouw hebben Grillhouse/Pizzeria Zoet Water Park sinds 2010 in handen. "En de bedoeling is dat ook het park zelf er mooi bijligt", aldus Peggy. "Maar het is gewoon onvoldoende onderhouden. We hebben hier een mooie, groene schat, maar er wordt niets mee gedaan. Dat beeld straalt af op onze zaak. Mensen denken ook soms dat wij verantwoordelijk zijn voor het park waar we in gevestigd zijn. We hebben tot dusver zelden geklaagd en alles zelf opgelost, maar nu begint het genoeg te worden."





"Het trampolinepark is al even gesloten en de toiletten zijn moeilijk bereikbaar", vervolgt Peggy. "Je moet al een bunker over om ze te bereiken. Men denkt dan ook soms dan onze toiletten bij het park horen. Niet dat we daar een probleem van maken, maar leuk is anders wanneer je leidingen verstopt zijn. Ik hoop dat er stilaan een einde aan deze lijdensweg komt." De gemeente liet eerder echter al weten dat er geen budget is om het Zoetwaterpark aan te pakken. (SVDL)