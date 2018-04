Zware verkeersagressie aan Don Bosco AANVALLER SLEURT BUSCHAUFFEUR VAN VOLLE SCHOOLBUS TOM VIERENDEELS

20 april 2018

02u39 0 Opwijk Een buschauffeur uit Opwijk is enkele dagen werkonbekwaam na een zwaar geval van verkeersagressie aan de school Don Bosco in Halle. Een voetganger kreeg ruzie met de man, drong de bus binnen en sleurde het slachtoffer naar buiten.

De feiten zelf dateren van woensdagmiddag, na het einde van de lesdag. "We staan in voor de dagelijkse schooldienst om leerlingen van en naar school te brengen", vertelt David De Vriendt, zaakvoerder van Reizen De Vriendt uit Lebbeke. "Een van onze chauffeurs kreeg het aan de stok met iemand die er te voet liep met zijn hond en vrouw."





Stil op voetpad

De vijftiger had net het schooldomein verlaten en stond stil op het voetpad, waar het traditiegetrouw enorm druk was. De voetganger kon geen begrip opbrengen voor de stilstaande bus. "Hij vroeg aan onze chauffeur om twee meter achteruit te rijden", gaat De Vriendt verder. "Maar dat ging niet, omdat er al een andere bus net achter hem stond.





De aanvaller werd alsmaar verbaal agressiever. De ruit van de bestuurder was een beetje naar beneden, en de agressor hing zich aan het raam en probeerde zo de chauffeur vast te grijpen."





Vanaf dan escaleerde de situatie helemaal. "De man sloeg het raam in en onze chauffeur bracht zich onmiddellijk in veiligheid door naar het gangpad tussen de stoelen te vluchten", weet David. "De aanvaller trok naar de passagiersdeur, opende die via de noodknop en stormde de bus op, die uiteraard vol zat met leerlingen van de middelbare school. Hij greep de chauffeur vast en sleurde hem naar buiten. Daarbij raakte hij al lichtgewond."





De vrouw van de aanvaller probeerde de man tot bedaren te brengen, maar zij zelf kreeg naar verluidt ook een duw. "Toen hij wilde uithalen kwamen enkele leerkrachten van de school tussenbeide", gaat het verder. "Ook een collega-buschauffeur snelde te hulp. De politie was intussen al verwittigd. Gelukkig ging de hond van de man niet mee in de agressie van het baasje."





De politie bevestigt. "Toen onze ploegen ter plaatse kwamen stelden we vast dat er een tiental omstaanders aanwezig waren en het raam van de bus was ingeslagen", vertelt politiewoordvoerder Anneleen Adang. "De voetganger bleek vrij agressief uit de hoek te komen. De partijen werden uit elkaar gehaald en verhoord. Twintig minuten na onze aankomst konden de ploegen opnieuw vertrekken."





De buschauffeur is al zeker tot en met zondag werkonbekwaam. Zowel hij als de busmaatschappij diende klacht in tegen de man. "Dit is echt onbegrijpelijk", zucht De Vriendt. "Ongezien. Gelukkig is onze chauffeur niet iemand die provoceert en dan ook rustig gebleven is. Door de kapotte bus en het uitvallen van onze chauffeur moet er bij ons ook nog eens heel wat geregeld worden. Zo moest de getroffen bus donderdag normaal gezien naar Parijs."