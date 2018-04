Zuster Maria Willems overleden 05 april 2018

Merchtem





In het klooster Sint-Vincentius à Paulo is vorige week zuster Maria Willems op 95-jarige leeftijd overleden. Zuster Maria was afkomstig uit Brussegem en bleef meer dan een halve eeuw actief in het kloostertje in Merchtem. Ze verbleef er sinds 1943 en verliet Merchtem pas vorig jaar. In de gemeente vingen de zusters onder meer weeskinderen op. De verrijzenisliturgie vindt plaats op zaterdag 7 april in de Sint-Pauluskerk in Opwijk. (WDS)