Zes bestuurders verliezen rijbewijs WDS

18 februari 2019

De politie hield snelheidscontroles op de Steenweg (N47) in deelgemeente Mazenzele. De toegelaten maximumsnelheid bedraagt hier 50 kilometer per uur. Tijdens de ochtendspits werd de snelheid van 372 wagens gecontroleerd. 143 bestuurders reden te snel en krijgen een proces-verbaal. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 116 kilometer per uur. De rijbewijzen van zes bestuurders worden ingetrokken.