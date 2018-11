Zeldzame zwam ontdekt in tuin Graanakker WDS

12 november 2018

11u00 0 Opwijk In een tuin in de Graanakker in Opwijk werd de zeldzame ‘traliestinkzwam’ ontdekt. Ellen Cajot en Koen Desmedt merkten het prachtexemplaar gisteren op en maakten hun vondst meteen bekend aan Natuurpunt.

Dit jaar werden nog maar 3 van die traliestinkzwam waargenomen in Vlaanderen. “De traliestinkzwam komt oorspronkelijk vooral in Zuid-Europa voor”, weet paddenstoelenexpert Roosmarijn Steeman van Natuurpunt. “Maar de voorbije jaren zien we hem regelmatig in ons land al eens opduiken. In het begin groeide hij vooral op bamboe, nu zien we dat de zwam vaak op rottend plantenmateriaal zoals bladen en stengels te zien is. We hebben een warme zomer en een warm najaar gekend. Dat is vermoedelijk de reden waarom hij naar hier opschuift.”

De zwam werd in onze regio een eerste keer opgemerkt in de 18de eeuw. “In Nederland heeft men de traliestinkzwam in 1735 voor het eerst waargenomen”, weet Roosmarijn. “De zwam kon zich hier verspreiden nadat men bamboe uit Portugal, Italië en Spanje had ingevoerd.”

De traliestinkzwam verspreidt een vieze geur. “De zwam stinkt enorm”, luidt het. “Door die stank lokt hij vliegen die op de zwam komen zitten en vervolgens met hun pootjes de sporen verspreiden. De traliestinkzwam heeft ook nog een broertje, en dat is de inktviszwam. Die is ook rood van kleur maar heeft verschillende pootjes, net als een inktvis dus. Die inktviszwam zien we hier veel vaker opduiken.”