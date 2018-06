Woonproject Rubensveld krijgt rood licht 26 juni 2018

Opwijk weigert een stedenbouwkundige vergunning af te leveren voor het omstreden woonproject Rubensveld.

Een projectontwikkelaar wil tussen het Rubensveld, de Klaarstraat en de Leirekensroute 91 nieuwe woningen bouwen. Maar de buren, die zich verenigd hebben in het actiecomité Verenigde Straten, protesteren al jaren tegen die plannen. "We hebben de vergunning geweigerd omdat de ontwikkelaar een wirwar aan bouwstijlen en wegen plant", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "Maar ook bezwaren inzake mobiliteit en riolering werden gebruikt om de weigering te motiveren. Wat ons betreft, komt het project er dus niet."





De ontwikkelaar kan wel nog in beroep gaan. In dat geval komt het dossier bij de bestendige deputatie van de provincie terecht. "Maar de gemeente heeft ook dan nog een 'blokkeringsmechanisme', omdat we de nieuwe wegenis moeten aanvaarden", zegt De Coninck. "Dat moet op de gemeenteraad door een meerderheid gebeuren. En ook de andere fracties zullen niet akkoord gaan met het woonproject." (WDS)