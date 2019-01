Winnaars ‘Krasse Buurt’ in de bloemetjes gezet WDS

31 januari 2019

15u10 0 Opwijk In het woonzorgcentrum De Oase werden zopas alle deelnemers van de actie ‘Ontmoet een krasse buur’ gehuldigd. Vooral Dolf Van den Broeck uit de Kadeestraat werd gelauwerd omdat hij zich zo hard inzet voor zijn buren.

De actie ‘Krasse Buurt’ werd twee jaar geleden opgestart. Het project wil mensen engageren om een bezoekje te brengen aan hun oudere, vaak eenzame, buurman of buurvrouw. “We kregen 170 vrijwilligers die zich lieten registreren, samen goed voor 90 ontmoetingen”, meldt directeur Geert Geeroms. “De wijk van de Neerveldstraat, de Poelstraat, de Kapelleweg en het Foksveld scoorde het best en werd uitgeroepen tot Krasse Buurt 2018. Deze wijk wint ook een uithangbord om in de straat te plaatsen.”

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt. “Buurtbewoners konden een verras-kaartje invullen. Dolf Van den Broeck uit de Kadeestraat werd zo door zijn buren genomineerd omdat hij de bloementuin en het appartementsgebouw regelmatig opkuist en netjes houdt.”