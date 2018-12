Werf Ringlaan schuift op richting Broekstraat WDS

07 december 2018

16u30 3

De werkzaamheden op de Ringlaan in Opwijk komen in een nieuwe fase. Vanaf dinsdag 11 december wordt de riolering op het kruispunt Ringlaan-Broekstraat aangelegd. Daardoor is het niet langer mogelijk om de Ringlaan op te rijden vanaf de Wallekensweg en de Broekstraat. Na afloop van de werken wordt op het kruispunt een tijdelijke verharding in steenslag aangebracht, zodat de straat tijdens de eindejaarsdagen opnieuw bruikbaar is voor het verkeer. Na afloop van de asfaltstop tijdens de wintermaanden, wordt in maart 2019 de toplaag aangelegd.

Automobilisten moeten de omleiding volgen. Wie naar Merchtem rijdt, wordt omgeleid via de Asbeekweg en de Kapenbergweg. Het verkeer richting Opwijk rijdt via Kemmeken, Specht en de Doortstraat. Op de Steenweg op Merchtem geldt een parkeerverbod tussen de Gasthuisstraat en de Sint-Paulusbaan.