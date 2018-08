Ward De Vos overleden 08 augustus 2018

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst is vrijdag Ward De Vos (79) overleden. Ward genoot in Opwijk bekendheid als gedreven bestuurslid van het Davidsfonds. Hij overleed na een zware val tijdens een fietstocht in Dendermonde. De hulpdiensten brachten hem nog over naar het ziekenhuis waar hij uiteindelijk overleed.





De uitvaartplechtigheid heeft donderdag 9 augustus om 10 uur plaats in de Sint-Pauluskerk van Opwijk. (WDS)