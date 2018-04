Wapenliefhebber krijgt jaar cel 11 april 2018

02u30 0 Opwijk Een 32-jarige man uit Opwijk werd veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel voor verboden wapenbezit.

Nadat zijn ex-vriendin hem verklikt had, voerde de politie een huiszoeking uit bij de man. Die leverde een riotgun, revolver en handgranaat op. "Die zijn van mij", zo beweerde zijn huidige vriendin. Maar onderzoek wees uit dat de wapens aan de dertiger toebehoorden en uiteindelijk gaf hij ook toe een wapenfan te zijn.





Omdat zijn vriendin weet had van het wapenbezit, werd ook zij vervolgd. Maar zij kreeg uiteindelijk strafopschorting. De dertiger werd wel veroordeeld. "Hij kocht die gevaarlijke wapens in het zwart en had gezien zijn strafregister nooit een vergunning kunnen krijgen", klonk het. "Het is ook nog maar de vraag waarom hij die wapens gekocht heeft." (WHW)