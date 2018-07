Waaienberg en Weyenberg vieren boerenkermis 26 juli 2018

02u24 0 Opwijk De inwoners uit de Waaienberg in Opwijk en de Weyenberg in Merchtem vieren komend weekend hun 46ste Boerenkermis.

De festiviteiten beginnen zaterdag met een dansavond. Zondag is er 's ochtends de Boeren-bike, met afstanden van dertig of vijftig kilometer. Op het middaguur is er een marathon voor paarden, met trek- en behendigheidsproeven. In de namiddag zijn er doorlopend demonstraties van pony's en paarden. Voorts is er ook een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, en een optreden van zes vlegeldorsers.





Op maandag is er om 16 uur een wedstrijd voor windvliegers, gevolgd door een kleinveetentoonstelling. De Boerenkermis wordt afgesloten met een optreden van William. (WDS)