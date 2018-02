Vrijspraak voor vier verdachten vechtpartij ZAAK ROND 'SLECHTE PITA' BLIJFT ONBETWIST VOOR CORRECTIONELE RECHTBANK WOUTER HERTOGS TOM VIERENDEELS

02 februari 2018

02u25 0 Opwijk Een koppel dat een pitazaak in Opwijk uitbaat, is vrijgesproken door de Brusselse correctionele rechtbank. Ze werden drie jaar geleden belaagd door een koppel dat niet tevreden was over hun frieten. Ook zij werden vrijgesproken. "Dit onderzoek laat echt te wensen over. Op basis daarvan kan ik niemand veroordelen", aldus de rechter.

Een slechte pita krijgen kan irritant zijn, maar een koppel uit Opwijk maakte het wel heel bont op 17 mei 2015. Ze gingen hun beklag doen bij de pitazaak, waar ze het naar eigen zeggen 'verschrikkelijke broodje' hadden gekocht. De situatie liep al snel uit de hand en volgens het koppel dat de pitazaak uitbaatte, betastte hij de vrouw en sloeg hij hun minderjarige zoon. Ook zou hij het bewuste broodje naar hun hoofd gegooid hebben. Ook in hun zaak zouden verschillende vernielingen aangericht zijn. Zelf wijzen ze met een beschuldigende vinger naar de tegenpartij. "Mijn cliënt was gewond aan de rug omdat de uitbaters hem aanvielen. Als hij al iets deed dan was dit uit wettige zelfverdediging."





Slechte verhoren

Het parket kwalficeerde de zaak als wederzijdse slagen en verwondingen en vorderde voor alle vier een straf. De moeilijke klant riskeert een celstraf van 12 maanden, zijn vrouw 6 maanden. Het andere koppel riskeert ook 6 maanden cel. De rechter veegde deze gevorderde straffen resoluut van tafel. "Er zijn enkele objectieve elementen in dit dossier. Er is schade aan de toonbank en de wagen en er zijn medische attesten van de verwondingen. De verhoren zijn echter van een bedenkelijke kwaliteit en lijken soms kopieën van elkaar. Een van de beklaagden werd zelfs niet verhoord. Op basis van dit strafdossier kan ik niemand veroordelen", haalde de rechter uit.





Vrijspraak voor iedereen dus en niemand krijgt een schadevergoeding. De uitbaters van de pitazaak wensen het voorval nu af te sluiten. "Het is gebeurd en de zaak is wat ze is", klinkt het kort. "Verder willen we daar geen commentaar op geven."





Het valt wel opmerkelijk te noemen dat een rechter alle partijen vrijspreekt door het naar eigen zeggen bedenkelijk niveau van het onderzoek. De politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel), dat het onderzoek in eerste instantie voerde, wenst niet te communiceren.





"Daarvoor ken ik het dossier niet genoeg", verklaart commissaris Fred Scrayen. Of de zwarte piet enkel richting de politie wordt doorgeschoven is niet duidelijk. Het is zo dat de politie de vaststellingen en verhoren uitvoert, waarna het dossier naar het parket gaat. Als zij extra verhoren of onderzoeken wensen wordt dit gevraagd aan de politie. Of dat hier gebeurde is niet duidelijk. Als het parket het dossier sterk genoeg vindt, wordt het door hen doorgegeven aan de rechtbank. Bij het parket Halle-Vilvoorde was men gisteren nog niet op de hoogte van de zaak, waardoor het ook niet duidelijk is of zij in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.