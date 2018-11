Vrijspraak voor beweerd geweld tegen ex WHW

15 november 2018

15u40 0 Opwijk Een 36-jarige man is vrijgesproken voor slagen en verwondingen. Het parket had nochtans een werkstraf van 60 uur gevorderd. De man werd ervan beschuldigd een slag gegeven te hebben aan zijn zwangere ex-vriendin.

De dertiger ging op 22 maart zijn zoon ophalen bij de woning van zijn ex-vriendin in Opwijk. Die had sinds enkele maanden een nieuwe vriend en ze was bovendien zwanger van hem. Een discussie omtrent hun zoon ontstond en al snel vlogen de twee elkaar in de haren. “Beklaagde sloeg zijn ex in het gezicht en op het lichaam. Het stopte pas toen haar nieuwe vriend tussenkwam”, aldus het parket.

Enkel een duw

De man zelf ontkent haar geslagen te hebben. “Ik heb haar enkel een duw gegeven zodat ik onze zoon mee kon nemen”, klonk het. Zijn advocaten Kristof Lauwens en Marijn Van Nooten hekelden ter zitting het gevoerde onderzoek. “Zelfs haar nieuwe vriend, die aanwezig was bij de feiten, werd niet ondervraagd”, klonk het. De rechter had oren naar hun argumenten en sprak de man vrij. “Het is duidelijk dat er geen slagen zijn toegebracht. De duw was ook niet van die aard om verwondingen toe te brengen. Daarom spreek ik beklaagde vrij.” De verdediging is zeer tevreden met de vrijspraak. “Het onderzoek was gebaseerd op eenzijdige verklaringen van de ex-partner van mijn cliënt. Er waren dan ook onvoldoende objectieve elementen voorhanden om hem schuldig te verklaren”, reageerden Lauwens en Van Nooten na de uitspraak.