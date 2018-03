Vrienden houden gourmet voor Kom Op Tegen Kanker 16 maart 2018

03u04 0

Vier vrienden uit Opwijk nemen van 10 tot 13 mei deel aan de '1.000 Kilometer voor Kom op tegen Kanker'. Om al wat geld in te zamelen voor het goede doel, organiseren ze op 13 april een gourmet-avond in de schuur van het Hof Ten Hemelrijk. Johan Maes (54), Peter Beerens (38), Dave De Ridder (49) en Danny Vrijdag (41) leerden elkaar kennen in het Kom Op Tegen Kanker-comité van Opwijk. De deelname aan de fietstocht kost 5.000 euro. Met het gourmet-etentje hopen ze een deel van dat inschrijvingsgeld te bekostigen. Eters betalen 30 euro voor een maaltijd met aperitief, hapjes, gourmet en dessert. Momenteel zijn al 135 mensen ingeschreven.





(WDS)