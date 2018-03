Vragenlijst over ervaringen met politie 08 maart 2018

Inwoners van het Pajottenland kunnen deze maand een enquête in de bus krijgen waarin gepolst wordt naar hun ervaringen met de lokale politie. Het gaat om een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bedoeling is om te weten te komen hoe de burger denkt over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen,.... en hoe de politie hiermee omgaat. De resultaten worden anoniem verwerkt, om dan vanaf 2019 nieuwe beleidsplannen op te stellen voor de lokale politiezones en de gemeentebesturen. Deelnemen kan zowel online als op papier. (TVP)